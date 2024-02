Plopsaland De Panne

Plopsaland stopt na acht edities met Nacht van de Abonnees

In Plopsaland De Panne zal dit jaar geen Nacht van de Abonnees plaatsvinden. Na acht edities kiest Plopsa ervoor om het evenement in 2024 niet terug te laten keren. Dat bevestigt een woordvoerster van het Vlaamse pretpark aan Looopings. "We zijn dit concept op dit moment volledig opnieuw aan het bekijken", laat ze weten.

De Nacht van de Abonnees stond voor het eerst op het programma in 2015. Vervolgens keerde de feestavond elk jaar terug, met uitzondering van 2020 vanwege de coronacrisis. Tijdens de speciale avondopenstelling - van een echte nacht was geen sprake - werden duizenden abonnementhouders getrakteerd op extra entertainment en gratis hapjes en drankjes.

Dankzij sponsordeals met partners konden jaarkaarthouders op verschillende punten in het park kosteloos producten afhalen. Voor de kraampjes stonden vaak lange rijen. In 2021 traden Samson en Marie op, in 2022 en 2023 waren Hanne, Marthe en Julia van K3 aanwezig. De avonden werden afgesloten met vuurwerk.



Extra voordelen

Plopsaland introduceert dit jaar nieuwe abonnementsvormen, met aangepaste voorwaarden en hogere tarieven. De Plopsa-FunCard, de Plopsa-SwimCard en de Plopsa-GoldCard maken plaats voor de Park Pass, de Swim Pass en de Premium Pass. Volgens de voorlichtster hoeven abonnementhouders niet te treuren. "Er komen nog heel wat extra voordelen aan voor onze abonnees", belooft ze. "Daarover maken we binnenkort meer bekend."