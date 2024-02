Disneyland Paris

Voortdurende lekkages tasten souvenirwinkel Disneyland Paris aan

Een souvenirwinkel in Disneyland Paris heeft veel te lijden onder aanhoudende lekkages. De shop La Boutique du Château, gelegen in het kasteel van Doornroosje, kampt al jaren met wateroverlast: als het stormt, stroomt het water via het plafond naar beneden. Ook deze week was het raak.

Bezoekers konden met eigen ogen zien hoe de regen naar binnen sijpelde. Het personeel is er tegenwoordig op ingespeeld. Zodra het hard begint te regenen, worden bepaalde delen van het assortiment afgedekt met doeken. Ook zetten medewerkers lege bakken neer om het water in op te vangen.

Gedeeltes die blank komen te staan, worden afgesloten met palen en pionnen die waarschuwen voor gladheid. Op X deelt een Disney-fan beelden van de overlast. Daarop is goed te zien dat het plafond van de sfeervolle kerstshop beschadigd is geraakt door de jarenlange lekkages. Er zijn scheuren zichtbaar en decoraties brokkelen af.



Echt onvergeeflijk

"Het kasteel lekt al zo ontzettend lang zonder dat er iets aan wordt gedaan en dat is echt onvergeeflijk", schrijft de fotografe. "Ja, het is een ingrijpende en lastige klus, maar op deze manier wordt het interieur van het mooiste Disney-kasteel ter wereld vernietigd."



In 2021 stond het bouwwerk bijna een jaar in de steigers voor een renovatie, maar toen werd het probleem niet verholpen.