Pleasure Beach Resort

Geen Ikea-kleuren meer: Engels pretpark past nieuw logo direct weer aan

Het Engelse attractiepark Pleasure Beach lijkt alweer spijt te hebben van een nieuw logo. Drie dagen geleden presenteerde het pretpark een naamswijziging en een bijbehorend beeldmerk: gele letters op een donkerblauwe achtergrond. Het ontwerp riep associaties op met woonwinkel Ikea en vliegmaatschappij Ryanair.

Online werd Pleasure Beach daardoor het mikpunt van spot. Kennelijk heeft het park zich er iets van aangetrokken, want het blauw-gele logo is alweer verdwenen. In plaats daarvan introduceerde men verschillende varianten met wisselende kleuren.

Op Facebook verscheen een logo met turqoise letters. Op de officiële website zijn de letters wit, tegen een donkerblauwe achtergrond. Op Instagram oogt het logo nu gifgroen. Het uitroepteken ernaast is in alle gevallen roze. Pleasure Beach heeft zelf niet expliciet gecommuniceerd over de nieuwe huisstijl: fans moesten alle veranderingen zelf vernemen via social media.