Walibi Belgium

Walibi Belgium vraagt dit jaar 49 euro voor een entreekaartje

De reguliere entreeprijs van Walibi Belgium stijgt dit jaar naar 49 euro. Vorig jaar bedroeg de toegangsprijs bij aanvang van het seizoen nog 45 euro. In de zomer van 2023 werd het tarief verhoogd naar 48 euro per persoon. Daar komt in het voorjaar dus weer een euro bij. De poorten heropenen op zaterdag 30 maart.

Het nieuwe tarief geldt tot eind september. Opvallend is dat de twee grootste concurrenten van Walibi - Plopsaland De Panne en Bobbejaanland - de maximumprijs voorlopig niet verhogen. Daar zijn bezoekers momenteel respectievelijk 48,50 euro en 44,90 euro kwijt voor een standaardticket, net als in 2023.

Enkele maanden geleden werd al duidelijk dat het duurste jaarabonnement van Walibi Belgium 50 euro duurder wordt. Voor een Platinum Pass moest vorig jaar nog 460 euro afgerekend worden. In 2024 vraagt het attractiepark in Waver 510 euro voor zo'n vip-seizoenskaart.



Dock World

Walibi Belgium opent dit jaar geen nieuwe attractie. Wel verdwijnt er een attractie uit het aanbod: de boottocht Gold River Adventure gaat niet meer open vanwege werkzaamheden voor een nieuw themagebied. Het is de bedoeling om in 2025 een lanceerachtbaan te openen als onderdeel van de zone Dock World.