Bobbejaanland

Brug bij Bobbejaanland blijft dicht voor verkeer: 'Werk van lange adem'

Een brug naast Bobbejaanland blijft de komende tijd afgesloten. In oktober vorig jaar werd duidelijk dat de Netebrug in Lichtaart dicht moest vanwege instortingsgevaar. Bijna een half jaar later is het probleem nog niet verholpen. Daardoor kan het Vlaamse pretpark niet bereikt worden via de Lichtaartseweg.

De gemeente Kasterlee maakte in februari bekend dat de volledige brugconstructie vervangen zal worden. "Dit betekent dat de brug voorlopig nog afgesloten blijft. De huidige omleidingen blijven van kracht." Het vervangingsproject gaat echter niet van een leien dakje.

Het ontwerpen, vergunnen en bouwen van een volledig nieuwe brug is "een werk van lange adem", aldus de gemeente: de doorlooptijd zal enorm lang zijn. Daarom gaat men bekijken of het wellicht toch mogelijk is om de gescheurde onderdelen tijdelijk te stabiliseren. Er is aanvullend onderzoek voor nodig.



Omrijden

Automobilisten moeten tot nader order omrijden via Herentals en Geel. "De lokale wegen worden extra gemonitord en krijgen een aangepast onderhoudsplan om de volgende maanden gevaarlijke situaties snel aan te pakken." Het nieuwe Bobbejaanland-seizoen start komend week, op zaterdag 30 maart.