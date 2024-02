Van Hoorne Studios

Plannen voor nieuw Nederlands attractiepark rond Woezel & Pip in Brabant

Het populaire kindermerk Woezel & Pip krijgt hoogstwaarschijnlijk een eigen attractiepark. Er bestaan concrete plannen om in het zuiden van Nederland een nieuw pretpark te bouwen rond de vrolijke hondjes. Dat kan Looopings als eerste melden na gesprekken met betrokkenen. Het gaat om een initiatief van Van Hoorne Studios, het voormalige Van Hoorne Entertainment.

Van Hoorne is sinds november vorig jaar volledig eigenaar van het merk Woezel & Pip, dat ooit bedacht werd door Guusje Nederhorst. Het bedrijf verzorgt al sinds 2008 theaterproducties en evenementen met de figuren. Een volledig attractiepark - inclusief verblijfsaccommodaties - zou de volgende stap moeten worden.

Als locatie heeft men een bestaand bungalowpark in West-Brabant op het oog. Volgens ingewijden neemt Van Hoorne de bestemming binnenkort over, zodat begonnen kan worden met het ontwikkelen van het Woezel & Pip-park. De trekpleister zou vormgegeven moeten worden als de Tovertuin: de fictieve droomwereld uit de verhalen van Woezel & Pip.



Darkride

Een bestaande hal kan de basis vormen voor een overdekt gedeelte met attracties, naast een gebied in de openlucht. De initiatiefnemers denken in ieder geval aan een darkride. Bezoekers krijgen de kans om te overnachten in Woezel & Pip-huisjes. Mogelijk vindt de opening al plaats in 2025 of 2026.







Daarover is nog geen definitieve beslissing genomen, klinkt het in de wandelgangen. Van Hoorne runt momenteel al een themapark en een vakantiepark in Zuid-Holland: Avonturenboerderij Molenwaard en Familie Resort Molenwaard. Beide parken staan in het teken van een ander kindermerk: de boerenkinderen Fien & Teun.



In gesprek

Eigenaar Michael van Hoorne kan het nieuws tegenover Looopings niet bevestigen. "We zijn inderdaad in gesprek over het overnemen van een bestaand Brabants vakantiepark, maar meer kan ik op dit moment niet vertellen", laat hij aan Looopings weten. "Zodra het plan concreter wordt, zullen we met meer informatie komen."