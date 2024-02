Madurodam gaat uitbreiden met 6000 vierkante meter: nieuwe attracties

Madurodam

Madurodam wordt een stuk groter. Het Haagse themapark heeft toestemming gekregen om te groeien met een strook van 6000 vierkante meter. Daar worden de komende tien jaar nieuwe attracties gebouwd. Een concept toont hoe de bekende trekpleister moet ogen in 2034. Het is de bedoeling om verschillende overdekte belevingen toe te voegen.

Over de uitbreiding aan de westkant van het bestaande park wordt al sinds 2011 gesproken. Nadat de Raad van State in 2022 eindelijk groen licht gaf voor het plan, verleende de gemeente in 2023 de benodigde vergunningen. In oktober gaf de rechter Madurodam ook toestemming voor de bomenkap. Men zegt opgelucht te zijn dat aan alle gestelde eisen en normen voldaan is.

Alle bomen zijn één voor één beoordeeld. Ze worden verplaatst, gesnoeid of gekapt. Ter compensatie wordt nieuw groen aangeplant op het talud van de Koninginnegracht in Den Haag. "Een paar bijzondere bomen, zoals een meerstammige eik, blijven staan en krijgen een prominente plek in het uitgebreide Madurodam", belooft het park.



Natuurlijke grens

Tussen het uitbreidingsgebied en het bos erachter wordt een groene ecowal gerealiseerd. Gebouwen ernaast krijgen groene daken en gevels. "Op die manier wordt een natuurlijke grens gevormd die mogelijkheden biedt aan flora en fauna."



Madurodam wil naar eigen zeggen blijven vernieuwen en minder weersafhankelijk worden. "Meer ruimte is noodzakelijk", luidt de conclusie. De afgelopen jaren lag de focus al niet meer op de bekende miniatuurstad: er openden verschillende indoor-ervaringen waarin bekende Nederlandse verhalen centraal staan. Die lijn wordt het komende decennium voorgezet.