Merlin Entertainments

Pretparkgroep Merlin Entertainments betaalde medewerkers jarenlang te weinig

De grote Engelse pretparkgroep Merlin Entertainments heeft medewerkers jarenlang te weinig salaris betaald. Dat blijkt uit een lijst met wanbetalers, verstrekt door de Britse overheid. Op de lijst staan bedrijven die hun personeel minder betaalden dan het wettelijk verplichte minimumloon.

Merlin is één van de firma's die aan de schandpaal worden genageld. De groep runt in het Verenigd Koninkrijk verschillende pretparken en andere dagattracties, waaronder Alton Towers, Thorpe Park, Legoland Windsor, Chessington World of Adventures, de London Eye en verschillende vestigingen van Madame Tussauds, The Dungeon en Sea Life.

Tussen januari 2014 en december 2019 kregen 1100 Britse werknemers van Merlin in totaal 43.499,02 pond te weinig overgemaakt, zo'n 51.000 euro. Na het constateren van de misstanden heeft het bedrijf personeelsleden gecompenseerd. Ook moest Merlin een boete betalen. Daarover zijn geen details bekendgemaakt.



Onbedoeld

Volgens een woordvoerder heeft Merlin onbedoeld bijgewerkte richtlijnen "verkeerd geïnterpreteerd". "Onze procedures zijn gewijzigd zodat dit nooit meer zal gebeuren." Het onderzoek werd uitgevoerd door overheidsorganisatie His Majesty's Revenue and Customs (HMRC).



In april dit jaar stijgt het minimumloon voor personen vanaf 23 jaar in het Verenigd Koninkrijk naar 11,44 pond (13,39 euro) per uur. Nu is dat nog 10,42 pond (12,19 euro).