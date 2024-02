Efteling

Ontwerpen van aanpassingen Efteling Grand Hotel uitgelekt: torens verwijderd

Het Efteling Grand Hotel krijgt geen zes grote torens, maar vier. Via social media zijn nieuwe ontwerpen uitgelekt van het hotelcomplex. Looopings kon deze week melden dat het bouwwerk anders gaat ogen dan de originele ontwerpen. Nu is duidelijk wat er precies is veranderd aan het exterieur.

X-account Eftelfee kwam vanavond met bijgewerkte tekeningen op de proppen, gemaakt door hoofdontwerper Sander de Bruijn. Ondanks de lage resolutie is goed te zien dat de Efteling enkele wijzigingen heeft doorgevoerd. Twee van zes grote torens zijn verdwenen. Ze werden vervangen door subtielere gevels.

Dat heeft niet alleen gevolgen voor de beide zijaanzichten, maar ook voor het vooraanzicht. Verder bleef de uitstraling van het gebouw gelijk. Wie de oorspronkelijke situatie wil zien, kan de technische tekeningen uit 2022 raadplegen.



Op straat

De Efteling bevestigde maandag dat de originele plannen aangepast waren, al wilde een woordvoerder nog niet ingaan op de details. "Op dit moment kiezen we ervoor nog niet te communiceren over de wijzigingen", zei hij. Nu ligt de informatie alsnog op straat.