Warner Bros. Studio Tour London

Harry Potter-attractie in Londen presenteert tijdelijke expositie Return to Azkaban

Een Harry Potter-attractie in Groot-Brittannië staat de komende maanden in het teken van de speelfilm Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. Ter gelegenheid van de twintigste verjaardag van de blockbuster presenteert Warner Bros. Studio Tour London tussen 1 mei en 4 september de expositie Return to Azkaban.

Verschillende filmdecors zijn voor het eerst onderdeel van de Studio Tour. Zo kunnen bezoekers een kijkje nemen in het Waarzeggerij-klaslokaal van professor Zwamdrift, waar vijfhonderd theekopjes zijn opgesteld. Ook is het mogelijk om het interieur van de paarse Collectebus te ontdekken.

Verder presenteert men onder andere een bed uit herberg De Lekke Ketel, rekwisieten uit de lessen Verweer tegen de Zwarte Kunsten en originele filmkostuums. In de Grote Zaal staat een zoektocht naar Schurfie op het programma, de rat van Ron Wemel.



Tovenaarsbank

Warner Bros. Studio Tour London staat volledig in het teken van Harry Potter. De trekpleister opende in 2012, een jaar na het verschijnen van het laatste deel Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2. Later zijn secties rond Perron Negen en Driekwart (2015), het Verboden Bos (2017), Goudgrijps Tovenaarsbank (2019) en de kas van professor Stronk (2022) toegevoegd.