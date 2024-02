Europa-Park Erlebnis-Resort

Video: familie Mack test sensationele nieuwe lanceerachtbaan Europa-Park

Voltron Nevera, de nieuwe rollercoaster van Europa-Park, is operationeel. Op social media deelt het Duitse attractiepark een epische video van de eerste bemande testritten. Daarvoor namen leden van de familie Mack plaats in een trein: de eigenaren van zowel het pretpark als fabrikant Mack Rides.

De inzittenden zijn enthousiast: de trein arriveert onder luid applaus in het station. "Het is een baan die we nog niet hadden in Europa-Park", reageert directeur Michael Mack trots. Zijn collega Thomas Mack wil naar eigen zeggen direct opnieuw instappen.

Ook vader Roland Mack is lovend over de creatie. "Het is een prachtig meesterwerk van onze engineers en het productieteam. Extreem uitdagend met zeer veel gewichtsloosheid, maar de track is erg mooi gebogen." Het filmpje eindigt met een knipoog naar een internetmeme, waarin eigenaar Mack droogjes "Mack-produkt" zegt terwijl hij voorbijkomt in een achtbaankarretje.



Draaischijf

Voltron Nevera is verrezen tussen waterachtbaan Poseidon en spinning coaster Euro-Mir. De toevoeging, onderdeel van een nieuw Kroatisch themagebied, combineert zeven inversies, een draaischijf en vier lanceringen met een topsnelheid van 90 kilometer per uur. Een klein deel van de 1385 meter lange baan wordt achteruit afgelegd.



De eerste inversie, direct na de start, is een wereldrecord. Europa-Park noemt het een beyond vertical launch: de steilste achtbaanlancering ooit, met 105 graden. Een ander hoogtepunt is een element met de naam inverted stall, goed voor 2,2 seconden gewichtsloosheid achter elkaar.