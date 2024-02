Attractiepark Toverland

Toverland-ontwerper maakt speciale tatoeage voor superfan

Een toegewijde Toverland-fan heeft een bijzondere tatoeage genomen. Vlaming Sven Jans (35), de beheerder van de ToverlandFansite, was al langer op zoek naar een tattoo om zijn liefde voor het attractiepark te vereeuwigen. Hij besloot de stoute schoenen aan te trekken en Toverland-hoofdontwerper Peter van Holsteijn om hulp te vragen.

Dat gebeurde begin 2023. Vervolgens bleef het stil, tot de ToverlandFanday in september. Daar werd organisator Jans verrast met een origineel ontwerp voor een zogeheten sleeve: een tatoeage die een groot deel van de arm bedekt. Van Holsteijn combineerde verschillende elementen uit het middeleeuwse themagebied Avalon: ijsdraak Morgana, tovenaar Merlijn en de vuurspuwende Fenix.

"Ik zag dit totaal niet aankomen en stond perplex, ik was sprakeloos", zegt Jans erover. Zo'n vijf maanden later staat de tatoeage daadwerkelijk op zijn arm, dankzij Stef Jansen van Tattoo Stef uit de Belgische gemeente Meerhout. De fan zegt ontzettend blij te zijn met het ontwerp en het eindresultaat. "Ik ben van jongs af aan al geboeid door het mythische en vooral draken."



Meedenken

Een woordvoerder van Toverland benadrukt dat het park niet voor iedereen tatoeages kan ontwerpen. "Maar dit was een leuke kroon op het werk: Sven spant zich al jaren in voor zijn Fansite en de Fanday, die dit jaar voor de negende keer zal plaatsvinden. Daarom wilden we graag even meedenken." De fan uit Oostham denkt ondertussen na over het toevoegen meer Toverland-tatoeages. "Er zijn nog wat ideeën."