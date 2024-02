Liseberg

Door brand getroffen pretpark gaat even open om kinderen gerust te stellen

Het Zweedse pretpark Liseberg, dat vorige week getroffen werd door een zware brand, is vanavond een paar uur toegankelijk. Bezoekers zijn welkom van 17.30 tot 19.30 uur, al blijven de attracties en restaurants gesloten. Het park wil het publiek geruststellen.

Na het afbranden van de nieuwe waterwereld Oceana kreeg het park veel vragen, onder andere van jonge gasten. "Veel kinderen vragen zich af hoe het met de attracties en onze konijnen gaat", zegt Liseberg-directeur Andreas Andersen. Groene konijnen zijn de gezichten van het attractiepark.

Vanavond zullen de mascottes aanwezig zijn om kinderen te ontmoeten. "We willen laten zien dat ze het goed maken en dat ze weer verlangen naar gezelschap. Ergens bestaat Liseberg vooral voor de kinderen." In het kindergebied zal ook een carrousel operationeel zijn.



Reflectie

De gedeeltelijke opening wordt "een moment van reflectie" genoemd. Het zal mogelijk zijn om te wandelen en om een kaarsje aan te steken. "Dit is onze manier om liefde terug te geven die we van jullie hebben ontvangen." Het reguliere seizoen start op zaterdag 20 april. Het is de bedoeling om Oceana op den duur opnieuw op te bouwen.