Disneyland Paris

Twee nieuwe partnerhotels voor Disneyland Paris

Disneyland Paris heeft twee nieuwe partnerhotels geselecteerd. Sinds eind vorig jaar is Staycity Aparthotels Paris, gelegen op zo'n tien minuten rijden van de Disney-parken, een officiële partner. Daarnaast mag het nieuwe Ki Space Hotel & Spa, dat binnenkort opengaat, zich een partnerhotel noemen.

Beide hotels hebben vier sterren. Dankzij de samenwerking met Disney is het mogelijk om een verblijf te boeken op de website van Disneyland Paris. Entreebewijzen voor de parken zijn daar dan bij inbegrepen. Bovendien wordt gezorgd voor een gratis pendeldienst. Parkeren is gratis, zowel bij het hotel als bij Disneyland.

Ki Space ligt in de gemeente Serris. Kamers van dat hotel gaan op dinsdag 19 maart in de verkoop. Een verwarmd binnenzwembad met bubbelbad opent in juni. De busreis naar het Disney-resort duurt zo'n twintig minuten.



In de buurt

Andere partnerhotels zijn Hôtel l'Elysée Val d'Europe, B&B Hotel en Adagio Marne-la-Vallée Val d'Europe. Op de Disneyland-website worden nog twee externe hotels aangeprezen die in de buurt liggen: Campanile Val de France en Explorers Fabulous Hotels Group.