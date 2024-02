Efteling

Opvallend omroepbericht in Efteling-attractie Droomvlucht: elfenkoning spreekt

De bekende Efteling-attractie Droomvlucht blijkt te beschikken over een opvallend omroepbericht. In een filmpje op social media is een bandje te horen dat wordt afgespeeld als de darkride stilvalt, bijvoorbeeld door een technische storing. Bezoekers worden dan toegesproken door Oberon, de elfenkoning.

Koning Oberon vertelt in het Nederlands en in het Engels dat er sprake is van een kleine vertraging. Als de gondels weer gaan bewegen, komt het personage met goed nieuws. "Waarde gast, het doet mij een groot genoegen eenieder te kunnen mededelen dat u weer kunt toetreden tot mijn Droomvlucht-rijk", zegt hij dan. "Ik dank u voor uw geduld."

Op social media reageren Efteling-fans verbaasd over het bestaan van de mededeling. Het is niet duidelijk hoelang de omroep al bestaat, maar veel mensen blijken het bericht nog nooit eerder gehoord te hebben. Het bandje wordt in ieder geval nauwelijks gebruikt: normaal gesproken grijpt een medewerker naar de microfoon in het geval van een storing.