Disneyland Paris

Lego Store in Disneyland Paris viert tienjarig bestaan: extra activiteiten en gratis goodiebag

The Lego Store in Disneyland Paris bestaat in 2024 tien jaar. Dat wordt komend weekend gevierd met extra activiteiten en entertainment. Zo ontvangen de eerste 250 bezoekers op vrijdag 23 en zaterdag 24 februari een gratis Lego-goodiebag.

Op vrijdag krijgen creatievelingen tussen 15.00 en 17.00 uur de kans om een Lego-verjaardagstaart te versieren. Die mogen ze vervolgens gratis mee naar huis nemen, zolang de voorraad strekt.

Kinderen kunnen zichzelf op zaterdag laten schminken in Lego-stijl, van 10.00 tot 22.00 uur. Verder is op beide dagen een levensgroot Lego-personage aanwezig voor een meet-and-greet. Men organiseert ook een Lego-speurtocht in de winkel.



April 2014

The Lego Store is sinds april 2014 te vinden in Disney Village, het vrij toegankelijke winkel- en restaurantgebied naast de Disney-parken. De shop bevindt zich tussen Disney Fashion en Disney Fashion Junior.