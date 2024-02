Zoo Planckendael

Nieuwe blikvanger bij Zoo Planckendael: hoogste bamboetoren van Europa

De Belgische dierentuin Zoo Planckendael krijgt een nieuwe blikvanger van 28 meter hoog. Het park is deze week gestart met werkzaamheden voor een nieuwe entree, met als letterlijk en figuurlijk hoogtepunt de hoogste bamboetoren van Europa. Het ontwerp is een knipoog naar ooievaars.

Volgens Zoo Planckendael gaat het om een primeur. "Nooit eerder werd er op deze schaal met het sterke en duurzame materiaal gebouwd." Algemeen directeur Dries Herpoelaert noemt het "ronduit spectaculair en helemaal Planckendael". Hij legt uit dat de afgelopen jaren vooral geïnvesteerd werd in dierenverblijven. "Nu zijn onze bezoekers aan de beurt."

De moderne ingang - twee keer zo breed als voorheen - moet "de bezoekersbeleving naar een hoger niveau tillen". Er is ook plek voor onder meer een informatiebalie, een EHBO-post, toiletten en een souvenirwinkel. Tijdens de bouw maken bezoekers gebruik van een tijdelijke entree ter hoogte van kasteel De Ooievaar.



Geklepper

Met de bamboetoren brengt Planckendael een eerbetoon aan ooievaars. "Hun kenmerkende geklepper en hooggelegen nesten nodigen bezoekers uit om hun blik omhoog te richten", aldus Herpoelaert. "Dat is precies het effect dat we met de toren willen bereiken."