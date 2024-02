Pleasure Beach Resort

Blackpool Pleasure Beach kiest voor naamswijziging en rebranding

Het Britse attractiepark Blackpool Pleasure Beach verandert van huisstijl én naam. Voortaan staat het pretpark in de Engelse badplaats Blackpool bekend als Pleasure Beach Resort: de term Blackpool wordt volledig uit de naam geschrapt. Het nieuwe logo oogt blauw met geel.

De officiële website en socialmedia-kanalen zijn al aangepast. In plaats van de locatie wil men in het vervolg het resortgedeelte benadrukken: bezoekers kunnen blijven slapen in The Big Blue Hotel en het Boulevard Hotel. Het beeldmerk roept door het kleurenpalet vooral associaties op met Ryanair en Ikea, blijkt uit reacties op social media.

Op Facebook vragen een hoop fans zich bovendien af of er geen verwarring kan ontstaan met andere bestemmingen. Het Verenigd Koninkrijk telt verschillende plekken die zichzelf Pleasure Beach noemen: Great Yarmouth Pleasure Beach, Bottons Pleasure Beach en Pensarn Pleasure Beach. Het maakt de keuze voor de naam Pleasure Beach Resort - zonder Blackpool - gewaagd: associaties met andere merken liggen op de loer.



Toevallig

De Engelse concurrent Thorpe Park deed onlangs het tegenovergestelde. Daar werd de term Resort bij een rebranding uit de naam van het attractiepark geschrapt, ook al kunnen bezoekers er blijven slapen. "We willen trouw blijven aan wat we werkelijk zijn: een ongelofelijk pretpark, dat toevallig enkele verblijfsaccommodaties heeft", legde een woordvoerster uit.