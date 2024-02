Plopsaland De Panne

Bewuste keuze: Plopsaland houdt entreeprijs in 2024 gelijk

Plopsaland De Panne gaat de entreeprijs in 2024 niet verhogen. Dat is een bewuste keuze van het Plopsa-management, meldt een woordvoerster aan Looopings. "We willen onze parken zo toegankelijk mogelijk houden", laat ze weten.

In januari 2023 - toen nog onder de voormalige Plopsa-directie - steeg de toegangsprijs van het Vlaamse attractiepark naar maximaal 48,50 euro per persoon. Dit jaar is besloten om het tarief gelijk te houden.

Moederbedrijf Studio 100 heeft de directie van de Plopsa Group vorig jaar vervangen. Sindsdien werden binnen het bedrijf verschillende opvallende wijzigingen doorgevoerd. Horecaprijzen gingen bijvoorbeeld omlaag. Daarnaast introduceerde men variabele tarieven voor tickets.



Concurrent

"We gunnen het iedereen om magische momenten te beleven, dat is de missie van Plopsa", luidt de uitleg van de voorlichtster. "Vandaar de keuze om dit jaar geen prijsstijging door te voeren." De grootste concurrent van Plopsaland, Walibi Belgium, verhoogt de reguliere entreeprijs aankomend seizoen naar 49 euro.