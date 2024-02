Efteling

Efteling Grand Hotel komt er anders uit te zien dan gepland

De Efteling heeft enkele zaken aangepast aan het uiterlijk van het nieuwe Efteling Grand Hotel. Dat bevestigt een woordvoerder van het attractiepark aan Looopings. De originele ontwerpen van Sander de Bruijn worden niet één op één uitgevoerd. Maar wat er precies verandert, wil de Efteling nog niet kwijt.

Tot nu toe publiceerde de Efteling twee officiële tekeningen van het hotelcomplex in het entreegebied. Het laatste ontwerp dateert van oktober 2022. Inmiddels zijn we ruim zestien maanden verder. In de tussentijd werden achter de schermen dus wat zaken gewijzigd.

In de wandelgangen klinkt dat het exterieur minder uitbundig wordt uitgevoerd dan aanvankelijk de bedoeling was, bijvoorbeeld door enkele torens te schrappen. Dat wil de Efteling-voorlichter nog niet bevestigen. "Het klopt dat er wat wijzigingen zijn doorgevoerd ten opzichte van de originele plannen", reageert hij.



Niet communiceren

Dat zou volgens hem niet ongebruikelijk zijn. Het park kan echter nog geen geüpdatet ontwerp laten zien. Hoe het aangepaste exterieur concreet zal ogen, zal op een later moment duidelijk worden. "Op dit moment kiezen we ervoor nog niet te communiceren over de wijzigingen."



Afgelopen week arriveerden de eerste gevelelementen op het bouwterrein van het hotel. De komende maanden wordt het complex etage voor etage in elkaar gezet. In 2025 moeten de eerste bezoekers kunnen blijven slapen.