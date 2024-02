Efteling

Architect verantwoordelijk voor afgekraakt Efteling-restaurant ook ingeschakeld voor Efteling Grand Hotel

De Efteling heeft een Amsterdams architectenbureau ingeschakeld voor het interieur van het Efteling Grand Hotel. Het gaat om het bedrijf Heinzel de Vries, melden ingewijden aan Looopings. De firma werkte al eerder voor het Kaatsheuvelse sprookjespark: Heinzel de Vries was verantwoordelijk voor het vernieuwde restaurant in Efteling-vakantiepark Bosrijk.

Voor Efteling-fans is dat even schrikken, aangezien de aanpassingen in het restaurant onlangs zeer slecht werden ontvangen. Bij de verbouwing maakte een huiselijke sfeer met warme, donkere kleuren begin dit jaar plaats voor een kil uiterlijk met grijze panelen, spierwitte muren en modern meubilair.

Hoewel de Efteling benadrukt heeft dat de renovatie nog niet helemaal af is, leidden de veranderingen direct tot honderden negatieve reacties. Fans klaagden dat van een Efteling-sfeer geen meer sprake is. Toch gaat hetzelfde bureau aan de slag met het prestigieuze Efteling Grand Hotel.



Storytelling

Heinzel de Vries mag dat officieel niet naar buiten brengen. Op de website van het bedrijf wordt daarom alleen cryptisch vermeld dat men werkt aan "een uniek hotelconcept voor een heel speciale klant in Nederland, met meer dan 140 kamers vol storytelling". Het Bosrijk-project wordt beschreven als "een masterplan voor vakantiehuizen en het restaurant in een vakantiepark".



Het architectenbureau wordt gerund door Tinka Heinzel en Barbara de Vries. Heinzel werkte eerder aan bijvoorbeeld het Nemo Science Museum en Het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. De Vries was actief voor projecten in onder meer het Londense Royal Opera House en het Rijksmuseum in Amsterdam.