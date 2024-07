Efteling

Efteling zet puntjes op de i bij Carrouselpaleis: gerenoveerde standbeelden en historische foto's

De Efteling is nog steeds bezig met de renovatie van het nostalgische Carrouselpaleis. Begin 2023 werd begonnen met groot onderhoud aan de gevel. Pas een jaar later, in februari 2024, keerden de opgeknapte gevelpanelen terug. Daarmee was de operatie echter nog niet volledig afgerond.

De afgelopen maanden ontbraken nog verschillende decorstukken en standbeelden. Die moesten nog onder handen genomen worden door decorateurs. Inmiddels zijn bijna alle onderdelen teruggekeerd. Boven de schilderijen missen alleen nog hanglampen. Bovendien zijn de etalages ín het complex vernieuwd.

In de zomer van 2023 werden daar onverwachts historische foto's tentoongesteld. Het ging toen om een paar simpele printjes van oude afbeeldingen die op internet te vinden zijn. Kennelijk beviel de opzet goed, want de Efteling heeft nu gekozen voor een serieuzere en meer permanente invulling.



Efteling-archief

In de etalages verschenen deze maand onder meer bijzondere ontwerpen van Anton Pieck en oude decorelementen, afkomstig uit het Efteling-archief. Ook zien we bijvoorbeeld een prent van het Waterorgel, dat tot 2010 in het complex te vinden was. De Stoomcarrousel opende in 1956, gevolgd door het Diorama in 1971.