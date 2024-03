Beekse Bergen

Beekse Bergen vraagt vergunning aan voor bouw van binnenspeeltuin

Beekse Bergen maakt plannen voor de bouw van een grote nieuwe binnenspeeltuin. Het is de bedoeling om bij recreatiepark Speelland Beekse Bergen een hal met speeltoestellen neer te zetten. Dat blijkt uit de vergunningsaanvraag, die in handen is van Looopings.

Door een binnenspeeltuin toe te voegen aan Speelland Beekse Bergen wordt de bestemming ook bij slecht weer interessant. Nu bestaat het pretpark - geopend van eind maart tot eind oktober - uit een recreatieplas met enkele buitenattracties. Voorbeelden zijn een buggybaan, trampolines, een verkeerspark, een watercarrousel, waterglijbanen en botsboten.

In de aangevraagde omgevingsvergunning wordt gesproken over "het realiseren van een binnenspeeltuin met horeca": een bouwwerk van 30,5 meter breed en 47,6 meter lang. "Libéma is voornemens om nabij Speelland een gebouw ten behoeve van de vestiging van Monkey Town te realiseren", staat in een toelichting van ingenieursbureau Kragten.



Kwartier

In werkelijkheid zal het niet gaan om een officiële Monkey Town-locatie, weten ingewijden. Het concept zal wel gelijkaardig zijn. De dichtstbijzijnde Monkey Town-vestiging bevindt zich in Tilburg, op ongeveer een kwartier rijden van Beekse Bergen.



De 8,5 meter hoge speelhal zou gebouwd worden naast de trampolines, op de oude plek van een minigolfbaan. Dankzij een enorme glazen pui moet er veel daglicht binnenkomen. Een woordvoerster van Beekse Bergen-eigenaar Libéma zegt nog geen informatie te kunnen delen zolang de aanvraag nog niet is goedgekeurd.