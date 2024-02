Disneyland Paris

Schrikken voor Disneyland Paris: vernieuwd vijfsterrenhotel scoort 2,5 op Tripadvisor

Het opgepoetste paradepaardje van Disneyland Paris valt niet bij iedereen in de smaak. Nog geen vier weken na de heropening krijgt het vernieuwde Disneyland Hotel opvallend veel negatieve recensies op de internationale beoordelingswebsite Tripadvisor. Het vijfsterrenhotel scoort daar 2,5 op de schaal van 5. Een onvoldoende dus.

Het Disneyland Hotel was jarenlang gesloten voor een ingrijpende en kostbare verbouwing. Nu kunnen Disney-bezoekers er weer overnachten. Daarvoor moet diep in de buidel getast worden: een verblijf van twee nachten kost al gauw duizenden euro's. Ondanks de pittige tarieven verlaat niet iedereen het koninklijke onderkomen tevreden.

Dertien Tripadvisor-gebruikers beoordeelden hun verblijf als "matig", zeven vonden het "gemiddeld". 26 gasten classificeerden het hotel zelfs als "vreselijk". Wie een blik op de reviews werpt, zal merken dat de positieve berichten in de minderheid zijn. De belangrijkste kritiekpunten die worden genoemd: de belabberde prijs-kwaliteitverhouding en het extreem trage incheckproces.



Onbeleefd

Hotelkamers blijken in veel gevallen niet op tijd klaar te zijn. Bovendien zouden medewerkers slecht geïnformeerd en soms zelfs onvriendelijk zijn. Ene Bruno noemt de kwaliteit van de dienstverlening bijvoorbeeld "betreurenswaardig". Eleanor voelde zich allesbehalve welkom, onder meer door onbeleefde beveiligers en incompetente werknemers. "Er moeten veel verbeteringen worden doorgevoerd, zowel op menselijk als op materieel vlak. Het hotel is momenteel de prijs en het aantal sterren niet waard."







Thilo trof op het eerste gezicht een prachtig gerenoveerd hotel aan. "Er zijn echter aanzienlijke tekortkomingen op het gebied van horeca." Ook de badkamer viel tegen. "Meer dan teleurstellend, zeer slecht gerenoveerd en niet grondig schoongemaakt." Het ophalen van de bagage duurde bij vertrek ruim drie kwartier. "De service liet over het algemeen te wensen over."



Riolering

Volgens Melanie heeft Disneyland "de magie verpest". "Ze noemen het een luxe hotel, maar laat me niet lachen." Victoria vond haar verblijf "één grote teleurstelling". Ze stuitte op lange wachtrijen en extreme drukte. "De gang rook naar riolering." Het bedieningsrestaurant bleek "veel te duur". "Zoek het uit Disney, dit is niet wat we hadden verwacht voor het bedrag dat we betaalden!"



Daarnaast klagen sommige logees van het eerste uur dat het hotel op sommige punten niet af is. "We keken uit over een modderige bouwweg vanuit een luxe kamer", meldt Elewann. "We hebben onze ontevredenheid geuit, maar er kwam geen compensatie. Vermijd deze locatie absoluut." Jim had een "vreselijk uitzicht". "De tuin was een modderpoel."



Nachtmerrie

Soozy kreeg te horen dat ze om 15.00 uur in haar kamer zou kunnen, maar dat werd 18.30 uur. Polly werd 's middags en 's avonds geconfronteerd met "boor- en hamergeluiden". "Een nachtmerrie tijdens het dutje van een peuter. Dit verwacht je niet in het duurste hotel waar we ooit verbleven." Het inchecken noemt ze "een totale puinhoop". "Het ontbreekt momenteel ernstig aan gastvrijheid."







Ryan wachtte twee uur tot zijn bagage arriveerde in de kamer. "Terwijl ons was beloofd dat het binnen een paar minuten zou komen." Anastasia spreekt over "een regelrechte ramp op elk niveau". "Verblijf niet in dit hotel, je krijgt niet waar je voor betaald hebt." In andere recensies wordt gesproken over "de slechtste service die ik ooit heb meegemaakt". "Het Ibis-hotel van 60 euro waar we de nacht ervoor verbleven, had een betere service", schrijft iemand.



Afzetterij

"De receptie was ongeorganiseerd, onfatsoenlijk en onervaren. Het toilet bevatte ontlasting van de vorige gasten. In het informatieboekje zat een snoeppapiertje van een vorige gast. Bestelde kussens zijn nooit aangekomen." Afzetterij, vindt een ander. "Het personeel is onbehulpzaam en op het randje van onbeschoft." Eileen: "De service was verschrikkelijk. Het bedienend personeel is niet goed opgeleid en erg traag."



Op sommige berichten heeft Disneyland Paris een officiële reactie achtergelaten. "Het spijt ons te moeten vernemen dat de beschreven ervaringen niet op één lijn liggen met het serviceniveau dat wij willen bieden", luidt het standaardantwoord van het zogeheten Guest Experience Team. "U kunt er zeker van zijn dat we al deze punten delen met het relevante management. We streven ernaar om uitzonderlijke service te bieden en ervoor te zorgen dat al onze gasten een onvergetelijk verblijf hebben."