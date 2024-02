Plopsa Group

Plopsa introduceert nieuwe jaarkaarten: 'Beste pretparkabonnement van België'

De jaarabonnementen van de Plopsa-parken worden vernieuwd. Tot nu toe bood Plopsa drie verschillende abonnementsvormen aan: de Plopsa-FunCard (110 euro), de Plopsa-SwimCard (110 euro) en de Plopsa-GoldCard (199 euro). Die worden vervangen door de Park Pass, de Swim Pass en de Premium Pass, met aangepaste voorwaarden.

In een flyer wordt het concept gepromoot met de leus "het beste pretparkabonnement van België". Een Park Pass (125 euro) geeft een jaar lang toegang tot Plopsaland De Panne, Plopsa Indoor Hasselt, Plopsa Station Antwerp, Plopsa Coo, Plopsa Indoor Coevorden en Holiday Park. De Poolse Majaland-parken, gerund door de Nederlandse groep Momentum Leisure, vallen er voortaan buiten. Abonnees krijgen 50 procent korting op de Plopsa-waterparken.

Met een Swim Pass (125 euro) kan men zwemmen in Plopsaqua De Panne en Plopsaqua Landen-Hannuit. Waterratten ontvangen 50 procent korting op de Plopsa-attractieparken. Wie zowel bij de pretparken als waterparken naar binnen wil, kiest voor de Premium Pass (215 euro).



Vouchers

Parkeren is dan inbegrepen. Bij de andere twee passen moet daar 50 euro voor bijbetaald worden. Alle drie de abonnementsvormen zijn goed voor 15 procent korting op het Plopsa Hotel, 10 procent korting bij vakantiepark Plopsa Village en 10 procent korting in winkels en restaurants. Verder ontvangt elke abonnee drie gratis Plopsa-vouchers ter waarde van 5 euro.



Per maand betalen kan ook. Dan kosten de Park Pass en de Swim Pass 13 euro per maand, dus 156 euro per jaar. Voor de Premium Pass vraagt Plopsa 19 euro per maand, in totaal 228 euro per jaar.