Wildlands Adventure Zoo Emmen

Geen tweede editie van Wildlands Run: organisatie gooit handdoek in de ring

Er komt geen tweede editie van de succesvolle Wildlands Run. Dat heeft organisator MM4 Events deze week bekendgemaakt via social media. In september 2022 was het mogelijk om 's avonds hard te lopen tussen de dieren in het Drentse dierenpark. Alle 1500 startplaatsen waren uitverkocht.

Nadat eerder de editie van 2023 werd geannuleerd, was de hoop gevestigd op 2024. Daarvoor had men zelfs al een datum bekendgemaakt: vrijdag 21 juni 2024. Nu blijkt dat de Wildlands Run helemaal stopt. "Na uitgebreid overleg met Wildlands hebben we besloten om de Wildlands Run niet langer te organiseren", staat in een verklaring.

"Dit was zeker geen gemakkelijke beslissing. We zijn geconfronteerd met stijgende kosten die gepaard gaan met het organiseren van het evenement en we wilden niet dat deze last op jullie als deelnemers terechtkwam." Daarnaast is er sprake van een personeelstekort binnen het team.



Tijdelijk

Dat er vorig jaar geen Wildlands Run plaatsvond, had volgens de initiatiefnemers te maken met "een aantal zakelijke beslissingen en persoonlijke omstandigheden". "We waren genoodzaakt tijdelijk gas terug te nemen." De tijdelijke onderbreking wordt nu dus definitief.