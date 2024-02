Movie Park Germany

Movie Park vraagt tips voor pijnlijke achtbaan: fans smeken om sloop

Een ludieke oproep op social media pakt voor Movie Park Germany anders uit dan gehoopt. Het Duitse pretpark vroeg op Facebook naar tips om de beruchte achtbaan Iron Claw te overleven. De hangende rollercoaster is omstreden vanwege zeer pijnlijke ritjes. Maar in plaats van goedbedoelde adviezen komen fans met een heel andere boodschap.

"Eén ding is duidelijk: onze Iron Claw zou deze naam zeker niet dragen als de rit niet zo turbulent was", geeft Movie Park toe. "Maar dat betekent niet dat er geen manieren zijn om de attractie de baas te kunnen. Hoe versla jij Iron Claw? Deel je beste technieken in de reacties!"

Facebook-gebruikers hebben één belangrijke tip: sloop deze achtbaan alsjeblieft. "Laten we eerlijk zijn: het beste is om het hele gebied plat te gooien en er iets nieuws neer te zetten", reageert Dirk Klossek bijvoorbeeld. "Bijna niemand gaat hier vrijwillig in, tenzij je op zoek bent naar een reden om medische hulp te krijgen."



Schrootpers

Gerrit Schmedemann is ook niet onder de indruk. "Ondanks het nieuwe thema blijft dit toch een extreem gemiddelde achtbaan uit de catalogus. Het wordt na ruim twintig jaar tijd voor iets compleet nieuws." Sandra Pergega komt tot dezelfde conclusie. "Het beste is afbreken." Björn Baum: "De schrootpers kwijlt al bij de aanblik."



Andre Sojon had eigenlijk op een ander soort bericht gerekend. "Ik had gehoopt dat jullie eindelijk de sloop hiervan zouden aankondigen. Geen idee waarom je aandacht zou vragen voor dit ding." Christoph Neumann noemt het "echt één van de slechtste rollercoasters die ik ooit heb bereden".



Hersentrauma

Er zijn ook personen die daadwerkelijk tips hebben, al zal Movie Park daar ook niet erg vrolijk van worden. "Ga überhaupt het park niet in", adviseert Christoph Hahnenberg. "Voor Iron Claw helpen alleen goede hoofdpijnpillen", sneert Philipp Hinkfuß. "Ga er niet in, het bespaart je rug- en hoofdpijn", schrijft Soja Arning. Sascha Sharky neemt volgende keer een motorhelm mee. "Om schedel- en hersentrauma te voorkomen."



Bij Matt Eagle moest naar eigen zeggen zijn ruggengraat opnieuw in elkaar gezet worden na een ritje. "Plaats gewoon meerdere kabines met chiropractors bij de uitgang", suggereert Nicole. "Die zetten na de rit dan weer alles recht wat niet meer op de juiste plek zit." De dochter van Kai Oertel maakte drie ritjes achter elkaar. "Ze had last van kleurverlies over haar hele gezicht."



Condor

Iron Claw opende in 2001 als Eraser. Later hanteerde het park de namen FX en MP Xpress. Vorig jaar volgde de derde naamswijziging, nadat een reeds aangekondigd Lucky Luke-thema werd geschrapt. Het gaat om een suspended looping coaster, vergelijkbaar met bijvoorbeeld Condor in Walibi Holland, Vampire in Walibi Belgium en Toxic Garden in Heide Park. Alle uitvoeringen staan bekend om pijnlijke ervaringen.