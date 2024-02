Madame Tussauds Blackpool

Kritiek op nieuw wassen beeld Madame Tussauds: 'Ze verpesten Beyoncé elke keer'

Fans van Beyoncé zijn niet tevreden over een nieuw wassen beeld van de wereldster. De Madame Tussauds-vestiging in de Engelse badplaats Blackpool presenteerde deze maand een wassen versie van de Amerikaanse zangeres. Op social media wordt geklaagd dat het beeld meer weg heeft van een totaal andere beroemdheid.

"Wie moet dit voorstellen?", is één van de vele verontwaardigde reacties op X. "Want dit kan niet zijn wie ik denk dat het is!" Een ander ziet een patroon. "Wat is dat toch met wassenbeeldenmusea? Ze verpesten Beyoncé's gezicht iedere keer." Eén van de critici sneert dat het beeld wel gekocht lijkt te zijn bij de goedkope webshop Temu.

Sommige volgers vinden de creatie meer lijken op actrice Leah Remini, bekend van de sitcom The King of Queens. Zij kan wel lachen om de vergelijking. "Ik schreeuw het uit!", laat ze weten. "En ik hou van alle tweets! Deze vrouw in de perimenopauze grijpt alle vergelijkingen met de prachtige Beyoncé aan!"