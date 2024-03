Walibi Holland

Let op: Walibi Holland tot eind april lastiger bereikbaar

Walibi Holland is bij de start van het nieuwe seizoen lastiger bereikbaar voor automobilisten. Het pretpark gaat op zaterdag 30 maart weer open voor publiek. Van maandag 18 maart tot en met vrijdag 26 april vindt onderhoud plaats aan een belangrijke brug in de omgeving.

De Elburgerbrug wordt afgesloten voor auto- en vrachtverkeer, inclusief het kruispunt tussen de Flevoweg, de Elburgerweg, de Drontermeerdijk en de Spijkweg. Walibi ligt aan de Spijkweg. Er wordt gewerkt aan het vervangen van de verharding en het vernieuwen van het asfalt.

"Het is dan dus niet mogelijk om Walibi Holland te bereiken via Elburg", valt te lezen op de website van het pretpark. "Er worden omleidingen ingesteld en je kunt het beste omrijden via Harderwijk." Een alternatieve omleidingsroute loopt via Wezep en Kampen. Veel Walibi-bezoekers zullen iets langer onderweg zijn.