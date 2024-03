Plopsaland De Panne

Plopsaland vertoont gratis Studio 100-theatershow in de paasvakantie

Bezoekers van Plopsaland De Panne kunnen in de paasvakantie gratis kijken naar een volwaardige theatershow met Kabouter Plop. In het Plopsa Theater staat tussen maandag 1 en vrijdag 12 april de zeventig minuten durende voorstelling Plop en de Knuffelbeer op de planken. Normaal gesproken moeten voor de grote Studio 100-shows aparte tickets aangeschaft worden.

Dat is voor het eerst niet nodig. "Het is de eerste keer dat zo'n lange show inbegrepen is bij de entreeprijs", vertelt een Plopsa-woordvoerster aan Looopings. De verandering is onderdeel van een nieuw beleid: moederbedrijf Studio 100 heeft het entertainmentaanbod in Plopsaland fors uitgebreid.

Plop en de Knuffelbeer is te zien op doordeweekse dagen in de paasvakantie, om 13.00 en 15.30 uur. "De Plop-show is voor alle bezoekers toegankelijk", valt te lezen op de website van het Vlaamse pretpark. Dat gaat wel gepaard met een waarschuwing. "De plaatsen zijn beperkt. Vol is vol." In de weekenden zijn er voorstellingen in Antwerpen en Asse.



Kabouterdans

Het verhaal gaat over Kabouter Smal, die een step heeft gekregen van haar oma. Als Kabouter Klus per ongeluk het stuur breekt, vertrekken de kabouters naar een speelgoedatelier om de step te laten repareren. Klus maakt er een rommeltje van, waarna hij toegesproken wordt door een pratende knuffelbeer. In de show komen ook bekende Plop-hits als De Kabouterdans en De Kabouterfanfare voorbij.



Plop en de Knuffelbeer is onderdeel van het Studio 100 Festival: een overkoepelende term voor het nieuwe entertainmentprogramma in 2024. Daarbij horen ook nieuwe shows met mascottes, de sprookjesmusical Sneeuwwitje en de Gert & James ZomerRevue. Voor de twee laatstgenoemde producties zijn wel aparte kaarten nodig.