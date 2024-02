Liseberg

Brand bij Zweeds pretpark: waterpark wordt opnieuw opgebouwd, vermiste man overleden

Het Zweedse pretpark Liseberg wil na de desastreuze brand van afgelopen week vooruitkijken. De gloednieuwe waterwereld Oceana werd verwoest door een vuurzee. Vandaag maakt het bestuur bekend dat er plannen zijn voor een heropbouw. Inmiddels is ook duidelijk dat een vermist persoon overleden is: zijn stoffelijk overschot werd gevonden in het puin.

Het gaat om bouwmanager Patrik Gillholm, die al jaren werkzaam was voor Liseberg. "Met groot verdriet hebben we vernomen dat de brand zijn leven heeft geëist", zegt bestuursvoorzitter Kurt Eliasson. "Het verlies van mensenlevens plaatst alles in perspectief. Onze gedachten gaan uit naar Patriks familie en goede vrienden."

Gillholm werd eerder als vermist opgegeven. Direct vreesde men voor zijn leven. Er bleef lang onduidelijkheid over de situatie omdat de hulpdiensten grote moeite hadden met het betreden van het afgebrande gebouw, vanwege oplaaiend vuur en instortingsgevaar. "Wat begon als een ramp met materiële verliezen, is veranderd in een tragedie door het verlies van een mensenleven", zegt Liseberg-directeur Andreas Andersen erover.



Niet stoppen

Ondanks de verdrietige nieuws spreekt het bestuur de ambitie uit om door te gaan met het Oceana-project. Tijdens een vergadering op vrijdag is besloten om het proces voor de wederopbouw in gang te zetten. "De brand was verwoestend, maar het zal de ontwikkeling van Liseberg als toeristische bestemming niet stoppen", aldus Eliasson.



"Liseberg is een belangrijk onderdeel van de identiteit van de stad Göteborg. Dit project is een cruciaal onderdeel in het herstel van de West-Zweedse toeristenindustrie." De Liseberg-directie heeft de opdracht gekregen om plannen te maken voor een wederopbouw. Daarvoor is eerst veel onderzoek nodig.



Unaniem

De bestuursbeslissing was unaniem, benadrukt de voorzitter. "Nadat we afgelopen week gefocust hebben op de acute fase van de crisis, werpen we langzaam maar zeker een blik op de toekomst", vult Eliasson aan. "We willen al in een vroeg stadium open zijn over onze bedoelingen."