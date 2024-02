Movie Park Germany

Movie Park Germany neemt afscheid van twee attracties in 2024

Twee attracties in Movie Park Germany verdwijnen in 2024. Het Duitse pretpark verwijdert de botsauto's Back at the Barnyard Bumpers en de watercarrousel Pier Patrol Jet-Ski. Dat bevestigt een voorlichtster in gesprek met Looopings. Bij de seizoensstart op vrijdag 22 maart zullen beide attracties niet meer operationeel zijn.

Pier Patrol Jet-Ski, sinds 2007 gelegen in themadeel Santa Monica Pier, is een jetskimolen van de Duitse fabrikant Zierer. "Het technisch onderhoud werd naar verhouding te intensief", legt de woordvoerster uit. "Het verkrijgen van reserveonderdelen was altijd een uitdaging."

Daarom heeft Movie Park besloten om er afscheid van te nemen. Soortgelijke attracties zijn vandaag de dag nog wel te vinden in onder meer Speelland Beekse Bergen, Plopsaland De Panne, Holiday Park en Futuroscope.



Minst bezocht

Back at the Barnyard Bumpers werd in 2008 geleverd door de Italiaanse firma SBF Rides. Het was de afgelopen jaren "één van de minst bezochte attracties" in het park, weet de voorlichtster. Tegelijkertijd zag men de populariteit van meet-and-greets met mascottes stijgen. Om die reden wordt de botsautobaan in kindergebied Nickland omgebouwd tot een overdekt podium.



"Zodat we onze personages bij alle weersomstandigheden aan onze gasten kunnen presenteren. Daarmee versterken we onze positie als een film- en attractiepark met bekende merken." De komende weken maakt Movie Park meer bekend over nieuwigheden tijdens seizoen 2024. Eén verandering is al zichtbaar: het ingangsgebied ging op de schop.