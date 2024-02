Disneyland Paris

Bezoekers Disneyland Paris moeten reservering plaatsen voor kijkje in vernieuwd Disneyland Hotel

Het vernieuwde Disneyland Hotel van Disneyland Paris wordt beperkt opengesteld voor niet-logees. Na de heropening was het hotelcomplex in eerste instantie alleen toegankelijk voor personen die er overnachten. Dankzij een nieuwe regeling kunnen ook reguliere bezoekers een kijkje komen nemen.

Afgelopen week werd daarvoor een wachtrij in het leven geroepen: geïnteresseerden moesten wachten voor de ingang van de lobby, in de hoop dat ze het hotel mochten betreden. Geen ideale situatie, vond Disney. Daarom is nu gekozen voor een digitaal reserveringssysteem via de externe app Lineberty.

Wie nieuwsgierig is naar het Disneyland Hotel, kan met behulp van Lineberty gratis een tijdslot boeken. Het plaatsen van een reservering is alleen mogelijk op de dag zelf, voor maximaal vier mensen per reservering. Niet-logees krijgen zo de kans om rond te wandelen in de lobby, te shoppen in de souvenirwinkel en iets te drinken in de bar.



Gepast gedrag

De twee restaurants Royal Banquet en La Table de Lumière blijven verboden terrein voor personen zonder overnachting. Die gelegenheden laten voorlopig alleen hotelgasten toe. "Om al onze gasten een geweldige ervaring te kunnen bieden, vragen we jullie om gepast gedrag te vertonen in het hotel en tegenover onze medewerkers", waarschuwt Disney.