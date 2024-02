Heide Park Resort

Nieuwe attractie in Heide Park wordt 'griezeligste darkride van Duitsland'

De raadselachtige nieuwe attractie van Heide Park wordt een spookachtige darkride. Het Noord-Duitse pretpark kondigde afgelopen najaar de Katakomben Tour aan. Toen was nog niet duidelijk wat bezoekers precies konden verwachten. Nu onthult Heide Park meer over het attractietype: waaghalzen maken een drie minuten durende rit in "de griezeligste darkride van Duitsland".

Volgens het verhaal zijn bij graafwerkzaamheden in themagebied Transsylvanië oude catacomben aangetroffen. De aangekondigde tour zou "een valstrik" zijn, aangezien in werkelijkheid sprake is van een "demonische graftombe". De uiteindelijke naam van de beleving wordt Dämonen Gruft. "Er moeten offers worden gebracht", waarschuwt Heide Park.

Elk karretje heeft vier zitplaatsen. Het transportsysteem wordt geleverd door de Italiaanse firma Preston & Barbieri. "Stap in en rijd naar de donkerste uithoeken van Heide Park", luidt de beschrijving. "Dit is zeker niet voor bangeriken." De ontwikkeling van Dämonen Gruft duurde zo'n vijftien maanden.



Opening

Op vrijdag 29 maart vindt de opening plaats, tegelijk met de seizoensstart. Heide Park hoort bij de Britse groep Merlin Entertainments, net als het Engelse attractiepark Alton Towers. Daar opende vorig jaar de spookdarkride The Curse at Alton Manor.