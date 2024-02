DierenPark Amersfoort

DierenPark Amersfoort verloor zo'n 150.000 dieren: mierenkolonie overleden

DierenPark Amersfoort is in een jaar tijd ongeveer 150.000 dieren kwijtgeraakt. Bij een jaarlijkse telling bleek dat de dierentuin in totaal 2677 bewoners huisvest. Vorig jaar waren er dat nog zo'n 150.000 meer. Toch is dat geen reden voor paniek: het verschil heeft te maken met het verdwijnen van een gigantische mierenkolonie.

In het park leefden vele tienduizenden Zuid-Amerikaanse parasolmieren. Tijdens de coronacrisis werden de dieren nog ingezet voor een speciale donatiecampagne, waarbij fans symbolisch een mier konden adopteren. Afgelopen jaar is de koningin van de groep gestorven. Dan overlijdt vervolgens de hele kolonie.

Het aantal dieren in het park daalde om die reden met ruim 98 procent. Exclusief mieren kwam DierenPark Amersfoort in 2023 uit op 2981 bewoners. Dan valt de daling dus mee. Het adopteren van een mier kan nog steeds via de website van de dierentuin, ook al zijn alle mieren dood. Een woordvoerster belooft dat binnenkort een nieuwe kolonie geïntroduceerd wordt.



Schattingen

Het tellen van dieren is vaak makkelijker gezegd dan gedaan. In sommige gevallen worden schattingen gemaakt. Met name bij vissen en insecten blijkt het onmogelijk om alle individuen van elkaar te onderscheiden. Ook prairiehondjes vormen een uitdaging, aangezien die soort voornamelijk in ondergrondse gangenstelsels leeft.