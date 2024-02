Efteling

Efteling-fan maakt fotorealistisch model van toekomstig Efteling Grand Hotel

Een digitale creatie van een fan geeft een goed beeld van het toekomstige Efteling Grand Hotel. Bij de ingang van het attractiepark, tussen het Sprookjesbos en het Huis van de Vijf Zintuigen, verrijst de komende maanden een hotelcomplex van zeven verdiepingen. Tegelijkertijd wordt een nieuw entreegebied aangelegd: het Eiland van de Vijf Zintuigen.

Efteling-liefhebber Roy van Huik werkte de afgelopen maanden aan een fotorealistisch digitaal model. Hij begon ermee toen de bouwtekeningen openbaar gemaakt werden. "Ik heb er sindsdien elke avond voor gezeten, met een tussenperiode van een half jaar vanwege school", vertelt hij aan Looopings.

Van Huik volgt de opleiding bouwkunde. "Daarom heb ik toegang tot de programma's die ik hiervoor gebruikt heb: SketchUp Pro en Lumion." De maker tekende elke verdieping volledig uit, inclusief de binnenwanden. Voor sommige onderdelen, zoals de klok en de balkons, putte hij inspiratie uit een eerder 3D-model dat afgelopen najaar verscheen.



Interieur

Het eindresultaat publiceerde Van Huik op het platform Reddit. "Het is mijn bedoeling om dit model uit te breiden als er meer concrete info beschikbaar is", vult hij aan. Op dit moment heeft de Efteling - los van de bouwtekeningen - nog niets bekendgemaakt over de indeling van het interieur. De opening van het Efteling Grand Hotel vindt plaats in 2025.