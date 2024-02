Duinrell

Duinrell heeft goed nieuws: Mad Mill werkt weer

De Mad Mill in Duinrell is weer operationeel. Dat heeft het Wassenaarse pretpark vanmiddag bekendgemaakt. Eind september moest de frisbee-attractie onverwachts gesloten worden vanwege technische problemen. Dat was opvallend, aangezien de thrillride in 2022 en 2023 ook al dicht bleef.

Toen stond de mallemolen ruim negen maanden stil in verband met een technisch defect. In maart 2023 liet Duinrell weten dat het mankement opgelost was. Het plezier bleek dus maar van korte duur. Vanaf vandaag kunnen bezoekers weer een ritje maken. Men hoopt dat de Mad Mill het dit keer langer volhoudt.

Wat er precies aan de hand was, heeft Duinrell niet bekendgemaakt. Wel liet een woordvoerster eerder weten dat er contact werd gezocht met de Duitse firma Huss, de fabrikant van de Mad Mill. Het park spreekt vandaag over "superleuk lastminute-nieuws". Tegelijkertijd verscheen een dronefilmpje van de attractie.



Seizoen

Het nieuwe Duinrell-seizoen start officieel op zaterdag 23 maart, maar tot die tijd gaat een deel van de attracties alvast open in de weekenden en vakanties. Op zaterdagen blijft het park geopend na zonsondergang, onder de noemer Rides by Lights. In de voorjaarsvakantie vindt dat evenement ook plaats op woensdag.