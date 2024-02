Attractiepark Rotterdam

Klimbeleving Spider City bij Attractiepark Rotterdam is alweer dicht

Een klimattractie bij Attractiepark Rotterdam heeft het niet lang volgehouden. Spider City ging in april vorig jaar open op het terrein van het toekomstige Rotterdamse pretpark. Minder dan een jaar later is de overdekte klimbeleving alweer dicht. Een concrete reden voor de sluiting wordt niet gegeven.

"Door een combinatie van externe factoren zien wij ons helaas genoodzaakt om de deuren van Spider City voorlopig te sluiten", staat in een verklaring op de website. "De keuze om voorlopig dicht te gaan vinden we enorm spijtig en doen we met pijn in ons hart."

Het management belooft contact op te nemen met personen die al een boeking hadden geplaatst. Spider City werd eerder gepresenteerd als een "wereldprimeur op het gebied van klimtechnologie", waarbij bezoekers konden "klimmen, zweven en vliegen" met behulp van een zekeringssysteem en speciale handschoenen met klittenband.



Eerste bezoekers

Het ging om een initiatief van het bedrijf Fun Forest, bekend van klimbossen in Almere, Amsterdam, Rotterdam en Venlo. "Het veelbesproken pretpark is nog niet officieel open, maar dankzij Spider City trekt het terrein nu toch de eerste bezoekers", zei een woordvoerster bij de aankondiging.



Aan Looopings liet ze destijds weten dat de attractie "zeker niet tijdelijk" zou zijn. Er was immers "flink gebouwd en geïnvesteerd". Het laatste bericht op social media werd gepubliceerd op 19 januari 2024. Moederbedrijf Fun Forest en het verantwoordelijke pr-bureau hebben nog niet gereageerd op verzoeken om commentaar.