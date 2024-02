Walibi Holland

Walibi Holland in 2024 rookvrij, met uitzondering van rookzones

Walibi Holland kiest als één van de laatste grote attractieparken in Nederland voor een rookverbod. Vanaf de start van het nieuwe seizoen - zaterdag 30 maart 2024 - mogen bezoekers alleen nog roken in vier aangewezen rookzones. Dat geldt ook voor vapes en e-sigaretten.

Walibi verwacht veel van de verandering. "Gasten zullen geen hinder meer ondervinden van rokende gasten", belooft het park. "Dit is goed nieuws voor alle niet-rokende gasten en gezinnen met kinderen die het park komen bezoeken." In 2020 werd kindergebied Walibi Play Land al rookvrij, vorig jaar volgde familiegebied Speed Zone Off Road. De laatste sigarettenautomaat verdween in 2021.

De nieuwe rookplekken bevinden zich bij de toiletten in parkdeel Speed Zone, achter restaurant Haciënda, bij de foodcourt in Zero Zone en naast het vernieuwde restaurant Yummy Tummy. Ze zijn "niet nadrukkelijk aanwezig", aldus Walibi. "Zodat jonge gasten hier niet direct mee geconfronteerd worden."



Goede voorbeeld

Sinds 2017 gold in Walibi een verbod op roken in wachtrijen, al werd die regel in de praktijk niet altijd gehandhaafd. Het is de bedoeling om voortaan wel in te grijpen. "Hiermee proberen wij jonge gasten het goede voorbeeld te geven en ze op een gezonde en veilige manier te kunnen laten genieten", zegt directrice Mascha Taminiau erover.



In een persbericht wordt de aanpassing "een grote stap richting een rookvrije generatie" genoemd. "Met het huidige attractieaanbod voor gezinnen en tieners vinden wij het belangrijk dat iedereen op een gezonde wijze kan genieten van een verblijf in Walibi Holland." Het invoeren van het rookverbod werd al een jaar geleden aangekondigd.