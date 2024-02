Efteling

Efteling trots: contouren van nieuw hotel worden zichtbaar

De Efteling slaakt een zucht van opluchting: na heel wat vertragingen worden de contouren van het Efteling Grand Hotel eindelijk zichtbaar. Vanochtend zijn met behulp van een grote rupskraan de eerste prefabdelen van de gevel geplaatst. In totaal gaat het om ruim 350 voorgefabriceerde stukken.

Ze variëren in gewicht van 3000 tot 30.000 kilo. "Van begane grond tot aan het dak wordt 5400 vierkante meter aan prefab-gevelelementen geplaatst", meldt de Efteling in een persbericht. Ze komen aan op de bouwplaats inclusief stucwerk, gevelkozijnen, ramen en deuren.

"Na een langere aanloopperiode van voorbereiding ben ik blij dat we nu vooruit kunnen met de bouw", zegt Efteling-directielid Nicole Scheffers, verantwoordelijk voor het park en de resorts. "Er is achter de schermen heel hard gewerkt om nu vlot te kunnen doorpakken, zoals we dat voor ogen hadden. Ik ben trots dat onze gasten eindelijk kunnen zien hoe bijzonder het Efteling Grand Hotel gaat worden."



Puzzel

Eerder deze maand verschenen al meerdere kolommen. De komende maanden wordt het zeven verdiepingen tellende hotelcomplex etage voor etage in elkaar gezet. Dat gebeurt in het entreegebied, tussen het Huis van de Vijf Zintuigen en het Sprookjesbos. "Als een soort puzzel", aldus de Efteling.



"Na het plaatsen van de gevelelementen op de begane grond en de vloeren van de eerste verdieping kan direct gestart worden met de ruwe afbouw aan de binnenkant." De opening van het Efteling Grand Hotel is verplaatst naar 2025. Dan kunnen bezoekers voor het eerst ín het attractiepark overnachten, in een bouwwerk van 106 meter breed.



Investeringsbedrag

Er komen 140 kamers, twee restaurants, twee winkels en een zwembad met spafaciliteiten. Het investeringsbedrag dat aanvankelijk werd gecommuniceerd - 50 miljoen euro - is inmiddels ruim overschreden.