Disneyland Paris

Oeps: Pinokkio verliest deel van zijn hoofd in Disneyland Paris

Disney-figuur Pinokkio heeft deze week een ongelukje gehad in Disneyland Paris. Tijdens een voorstelling verloor het vrolijke jochie een deel van zijn hoofd. Zijn kenmerkende hoedje kwam los, waardoor ook direct de binnenkant van het masker zichtbaar werd.

Dat is te zien in een TikTok-filmpje. "Pinokkio heeft een klein probleempje!", luidt het bijschrift. Meerdere Disney-fans maken grappen over het opmerkelijke tafereel. "Houtlijm is ook niet meer wat het geweest is", grapt iemand. "Pinokkio heeft blijkbaar geen hersens!", lacht een ander.

Het voorval vond plaats tijdens de nieuwe dansshow A Million Splashes of Colour, die afgelopen weekend in première ging. Een medewerkster probeerde de acteur in het pak te kalmeren, uit angst dat het masker nog verder zou loskomen. Uiteindelijk heeft een technicus het personage achter de schermen gebracht.