Attractiepark Rotterdam

Attractiepark Rotterdam nog steeds niet open: geduld van politiek raakt op

Ondernemer Hennie van der Most werkt al meer dan tien jaar aan Attractiepark Rotterdam, op de plek van een voormalige verbrandingsoven. Anno 2024 is de openingsdatum nog steeds niet in zicht. Het geduld van de Rotterdamse politiek raakt op. Met name de fracties van Volt en ChristenUnie zijn klaar met het project. Zij willen kijken naar alternatieven voor de locatie.

Volt-raadslid Tim Kind vertelt dat hij jaren geleden voor het eerst langs borden fietste met de naam van het pretpark erop. "Na twee jaar begin je toch wel te denken: ja, Attractiepark Rotterdam, het is er nog steeds niet." Nu zijn we tien jaar verder. "Dan begint er stilletjes aan wat te broeien. Dan begin je steeds kwader te worden."

Kind hoort voortdurend dat Rotterdam een tekort heeft aan plekken voor creatievelingen, makers, sociaal ondernemers, bewonersinitiatieven en tijdelijke huisvesting. Dat soort concepten zouden prima op de locatie van Attractiepark Rotterdam gerealiseerd kunnen worden, denkt de politicus. "Je kunt er van alles en nog wat mee doen, je kunt de hele waarde opwaarderen, toerisme aantrekken, een enorme boost geven aan de economie."



Zonde

In plaats daarvan zit Rotterdam nu met een heleboel half afgebouwde attracties. Extreem zonde, oordeelt Kind. "We horen nog steeds verhalen: we wachten op de openingsdatum, het komt nog wel." Van der Most gaf een jaar geleden aan dat hij toewerkte naar een opening in mei 2023. Dat is dus niet gelukt. Nu durft hij geen indicatie meer te geven.



Kind wil niet langer wachten. Om die reden kwam hij donderdagavond met twee moties. In de eerste motie, ingediend door Volt en de ChristenUnie, wordt gevraagd om te dreigen met het stopzetten van de erfpacht per 2030 als er niet snel duidelijkheid komt over een opening. Dat initiatief haalde geen meerderheid.



Mooie plek

Wethouder Chantal Zeegers (D66) vindt het te ver gaan om "nu al dreigende beslissingen" te nemen. "Er zijn vorderingen, we zijn in gesprek. Het moet wel een keertje open, maar het is ook een voorziening die interessant kan zijn voor vele Rotterdammers. We gaan gewoon goed kijken of we er een mooie plek van kunnen maken. Als het lukt, zou het toch een hele mooie attractie zijn."



Een tweede Volt-motie, ook ondertekend door ChristenUnie en VVD, kreeg wel unanieme steun van de raad. Daarin wordt gevraagd om in de gemeenteraad duidelijkheid te scheppen over de openingsdatum van het park, de mogelijke knelpunten en de specifieke plannen van ondernemer Van der Most.