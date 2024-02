Disneyland Paris

Video: bezoeker Disneyland Paris steekt rookbom af, medewerkers grijpen in

Een bezoeker van Disneyland Paris heeft deze week een rookbom mee naar binnen gesmokkeld. Om een persoonlijke gebeurtenis te vieren, stak hij de rookbom woensdagochtend af bij het kasteel van Doornroosje. Dat is te zien in een filmpje op X.

De beelden tonen hoe een man met een rokende fakkel in zijn hand naast het podium Royal Castle Stage staat. Er stijgt een rode rookwolk boven hem uit. "Een nieuw pareltje op het gebied van bezoekers in Disneyland Paris", schrijft X-account Disneyphile.

Het meenemen en afsteken van een rookbom is in strijd met de parkregels, benadrukt de filmer. Diegene heeft de gezichten van de betrokkenen en omstanders gecensureerd. Medewerkers grepen na afloop in, weet de ooggetuige. "De familie werd aangehouden door het resortpersoneel."