Plopsaland De Panne

Vakantiepark Plopsaland krijgt toch geen Studio 100-thema: opening in december 2024

Plopsaland presenteert deze week het definitieve concept voor vakantiepark Plopsa Village. Opvallend is dat oorspronkelijke plannen overboord gegooid zijn: de vakantiehuizen krijgen bewust geen Studio 100-thema. In plaats daarvan is gekozen voor een algemene stijl. Blijven slapen kan vanaf december 2024.

Het was in eerste instantie de bedoeling om echte Plopsa-bungalows neer te zetten. Studio 100-fans konden dan overnachten in de stijl van bijvoorbeeld Bumba, Piet Piraat, Wickie de Viking, Kabouter Plop en K3, zoals nu ook al kan in het Plopsa Hotel. Onder leiding van de nieuwe Plopsa-directie is besloten om af te stappen van dit idee.

Bij nader inzien worden de huizen generiek ingericht. Een weloverwogen keuze, zegt de in oktober 2023 aangetreden Plopsa-directeur Carl Lenaerts. Hij spreekt over "een neutrale Anglo-Normandische cottagestijl". "Op die manier wensen we tegemoet te komen aan de behoeften van een zo groot mogelijke doelgroep."



Knipogen

Het zou ook een manier zijn om Plopsa Village te onderscheiden van de themakamers in het Plopsa Hotel en enkele bestaande themachalets. Volgens Lenaerts hoeven Plopsa-liefhebbers niet te vrezen, omdat de huisjes wel enkele subtiele knipogen naar de Studio 100-figuren en Plopsa-parken zullen bevatten.







Het doel is om het resort in De Panne te presenteren als "ultieme meerdaagse belevingsbestemming aan de Belgische kust". Aanvankelijk liet Plopsa weten dat het project 30 miljoen euro zou gaan kosten. Dat bedrag is inmiddels verlaagd: de pretparkgroep investeert 23,5 miljoen euro in 55 vakantievilla's. In eerdere plannen werd gesproken over 76 of zelfs 83 huisjes.



Kerstvakantie

Er komen zes verschillende types: een Comfort Cottage voor zes of acht personen, een Premium Cottage voor zes, acht of twaalf personen en een Premium Cottage Deluxe voor acht personen. De opening van de eerste villa's vindt plaats op zaterdag 21 december, de eerste dag van de kerstvakantie. Boeken kan vanaf eind maart. Dan worden ook de prijzen bekend.