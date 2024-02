Dierenrijk

Brabants dierenpark maakt tijgerverblijf twee keer zo groot

De Brabantse dierentuin Dierenrijk, gelegen in Mierlo, is gestart met een reeks verbouwingen. In en rondom het tijgerverblijf vinden de komende maanden ingrijpende werkzaamheden plaats. Daarbij wordt het onderkomen van de katachtigen twee keer zo groot. Ook realiseert men een waterspeeltuin.

"Het oude cheetaverblijf wordt bij het huidige tijgerverblijf getrokken", legt parkmanager Sander van der Heul uit. In het nieuwe ontwerp speelt water een belangrijke rol. Bovendien krijgen ook bezoekers de kans om op warme dagen met water te spelen, dankzij een nieuwe waterspeelplaats.

"Het lijkt straks alsof de kinderen spelen in hetzelfde water als de tijgers", aldus Van der Heul. Er komen waterpompen, gootjes en meerdere speelplassen. Een tijgerkoppel uit zusterpark Beekse Bergen verhuist na het afronden van de verbouwing naar Dierenrijk. Dat gebeurt op aanbeveling van het Europese fokprogramma, laat een woordvoerster weten.



Overleed

Tegelijkertijd had de tijger Laila van Dierenrijk naar Beekse Bergen verplaatst moeten worden. Het dier overleed echter kort voor de verhuizing. Dierenrijk verwacht dat het bouwproject in mei gereed zal zijn. De laatste grote verandering in het park was het moderniseren van het neushoornverblijf in 2019.