Efteling

Nieuw schaalmodel: Efteling-achtbaan Vogel Rok uit de 3D-printer

Marvin Hessels heeft tachtig uur gewerkt aan een schaalmodel van de Efteling-attractie Vogel Rok. Met behulp van een 3D-printer maakte hij een miniatuurreplica van de trein van de achtbaan. Eerder presenteerde de creatieve Efteling-liefhebber modellen van de Python en Joris en de Draak.

Ook lanceerachtbaan Booster Bike uit Toverland kwam uit de 3D-printer rollen. Het idee om ook Vogel Rok na te maken, bestond al langer. "Ik ben altijd al gefascineerd geweest door de MK-900-treinstellen van Vekoma Rides, die ik stiekem als één van de mooiste treinen beschouw", zegt Hessels over het project.

Hij liep echter vast toen hij niet genoeg beeldmateriaal van de karretjes kon vinden. De oplossing bleek een achtbaan in Spanje, die gebruikgemaakt van nagenoeg identieke treinstellen. "Hier was wel voldoende materiaal van beschikbaar, zodat ik de Vogel Rok-treinen kon tekenen, printen en assembleren."



Vier keer opnieuw

Het uiteindelijke model, bestaand uit 417 losse onderdelen, is 56 centimeter lang, 45 centimeter breed en ruim 10 centimeter hoog. Met het digitale tekenwerk was de maker zo'n vijftig uur bezig. De voorkant vormde de grootste uitdaging. "Uiteindelijk heb ik deze vier keer opnieuw getekend omdat ik niet tevreden was."



Vervolgens kostte het verven en in elkaar zetten nog eens dertien uur. Op LinkedIn ontving Hessels een compliment van voormalig Efteling-directeur Coen Bertens. "Echt prachtig!", liet hij weten. "Knap gedaan hoor!"