Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Eerste nieuwe vakantiehuizen Slagharen al eind april beschikbaar

Nieuwe vakantiehuizen in Attractiepark Slagharen zijn eerder voltooid dan gepland. Eind vorig jaar kondigde het pretparkresort aan dat de zogeheten Rancho Grande-accommodaties per 1 juli 2024 beschikbaar zouden zijn. Nu blijkt dat bezoekers al vanaf eind april kunnen overnachten in de loges voor acht personen.

Dat geldt eveneens voor de luxere vip-variant Rancho Grande Deluxe, die beschikt over een infraroodsauna, een vuurhaard, een grotere tv, een bluetooth-geluidssysteem, luxe beddengoed en een Quooker in de keuken. De bedden worden vooraf opgemaakt en Slagharen zorgt voor een welkomstpakket, een badpakket en een knuffel.

"Vanwege voorspoedig verloop van de bouw zijn beide accommodaties te reserveren voor aankomsten vanaf vrijdag 26 april", laat een woordvoerder weten. Op dat moment verwacht Slagharen veertien Rancho Grande-accommodaties en zestien Rancho Grande Deluxe-huizen af te hebben. In juli moeten dat er in totaal zestig zijn: 28 reguliere huisjes en 32 vip-versies.