Soundtrack van nieuwe achtbaan Parc Astérix verschijnt op Spotify

De muziek van het nieuwste themagebied in Parc Astérix staat nu online. Op streamingplatforms als Spotify en Apple Music zijn twee verschillende albums te beluisteren met Keltische melodieën uit Festival Toutatis, waar de spectaculaire lanceerachtbaan Toutatis te vinden is.

Het eerste album met de titel Festival Toutatis bestaat uit zeventien nummers, die samen bijna een uur aan muziek vormen. Een tweede album heet simpelweg Toutatis. Daarop staan twee instrumentale nummers: Toutatis Tumulus van vijftien minuten en Toutatis Zone Sacrée van ruim dertig minuten. Het gaat onder meer om de rustgevende soundtrack van de wachtrij.

Voor het project schakelde Parc Astérix componist Benjamin Ribolet in. Het eerste album werd opgenomen met Théo Croix op de viool, Calum Stewart op de Ierse doedelzak, Philippe Barnes op de fluiten en Adam Brown op de Ierse lijsttrommel. Ribolet speelde zelf de gitaar. Album twee werd gecreëerd in samenwerking met het Budapest Symphony Orchestra.



Druïdenfestival

Festival Toutatis, aangekleed als een druïdenfestival, opende in het voorjaar van 2023. Hoogtepunt is de 51 meter hoge rollercoaster van fabrikant Intamin, die een topsnelheid haalt van 110 kilometer per uur. Daarnaast staan een snackrestaurant, een speeltuin en de familieattractie Chez Gyrofolix.