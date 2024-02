DierenPark Amersfoort

DierenPark Amersfoort investeert bijna 3 miljoen euro in nieuwe Chimpanseevallei: 'Groot themagebied'

De chimpansees van DierenPark Amersfoort krijgen drie keer zo veel ruimte. In de dierentuin opent komende zomer een volledig nieuwe themawereld die in het teken staat van mensapen: de Chimpanseevallei. Het gaat om de grootste investering in jaren: het park steekt 2,7 miljoen euro in het bouwproject van 1800 vierkante meter.

Het huidige chimpanseeverblijf bevindt zich bij de hoofdingang. In de zomer verhuizen de acht bewoners naar een gloednieuw onderkomen aan de rand van het Dinobos, waar de voorbereidende werkzaamheden al zijn gestart. Looopings kreeg maandagochtend een kijkje op het bouwterrein. De eerste palen gaan deze maand de grond in.

DierenPark Amersfoort spreekt over "een groot, groen themagebied" vol bewegingsruimte, met zowel een buiten- als een binnenverblijf. Voor kinderen komen er klimroutes. Zo wordt het mogelijk om te klimmen richting de boomtoppen, waar slingerende chimpansees op ooghoogte zichtbaar zijn. Verder realiseert men een onderzoekskamp en een tribune.



Twintig minuten

"Er gaan twee bevolkingsgroepen op vooruit, zullen we maar zeggen", zegt marketingmanager Hylke Steggerda. Hij geeft aan dat bezoekers er niet zomaar voorbij zullen wandelen. "Het is de bedoeling dat ze zich hier een kwartier tot twintig minuten kunnen vermaken."







Educatie speelt een belangrijke rol. In samenwerking met het Jane Goodall Instituut leren bezoekers waarom de chimpansee wordt bedreigd en hoe het publiek in actie kan komen. Het leefgebied van de chimpansees in Afrika is in gevaar, onder meer doordat de lokale bevolking bossen kapt voor landbouw en huisvesting.



Grote groep

Dankzij de extra ruimte kan de chimpanseegroep groeien, in overleg met het Europese fokprogramma. In de toekomst zullen nieuwe chimpansees arriveren uit andere dierenparken. Mogelijk wordt de groepsgrootte op termijn zelfs verdubbeld. "Voor de dynamiek is een grote groep belangrijk", weet diermanager Willem Verdonck.



Er leven sinds 1961 chimpansees in DierenPark Amersfoort. Het huidige verblijf komt uit 1975. "Het ziet er na bijna dertig jaar gedateerd uit", geeft Verdonck toe. Drie jaar geleden werden de eerste plannen gemaakt om een nieuw chimpanseegebied te realiseren. "We hebben verschillende opties overwogen, waaronder het stoppen met de diersoort. Maar we denken dat we met deze investering echt iets kunnen bijdragen aan soortbehoud en bewustwording."







Doodgeschoten

In november 2020 kwam de dierentuin in het nieuws door een dramatische ontsnapping van twee chimpansees. Ze werden doodgeschoten om escalatie te voorkomen. Het leidde tot felle kritiek van dierenactivisten. Na afloop introduceerde de dierentuin een nieuw anti-ontsnappingsmechanisme.



Daarbij kunnen bepaalde schuiven of deuren niet geopend worden tot andere zijn gesloten, zoals in gevangenissen. Hetzelfde lockout-tagout-systeem zal gehanteerd worden in het nieuwe verblijf. Verzorgers zullen eerst proefdraaien voordat de dieren arriveren.



Andere diersoort

Wat er na de zomer met het huidige chimpanseeverblijf gaat gebeuren, staat nog niet vast. "In de toekomst willen we voor dit gebied een heel nieuwe visie ontwikkelen", aldus Steggerda. "Op korte termijn introduceren we waarschijnlijk tijdelijk een andere diersoort of een nieuwe beleving."