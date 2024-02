Legendia

Nederlandse vlogger waarschuwt voor Pools pretpark Legendia: onveilige situaties en bijna alles gesloten

Het Poolse pretpark Legendia heeft geen goede indruk achtergelaten op een Nederlandse vlogger. Niels Kooyman bezocht het attractiepark afgelopen zomer met zijn vriendin. Hij was verbaasd over wat hij aantrof: een hoop gesloten en verpauperde attracties. Medewerkers bleken het bovendien niet zo nauw te nemen met de veiligheidsregels.

In een compilatievideo van bijna een kwartier laat Kooyman zien wat je kunt verwachten van Legendia, dat zich onterecht presenteert als het grootste pretpark van Polen. De eerste indruk? "Het zag er allemaal een beetje armzalig uit." De eerste attractie piepte en kraakte aan alle kanten. Alle omliggende rides waren dicht.

Vervolgens poogden de Nederlanders een interactieve darkride te doen, waarvan de wachtrij tegenwoordig in gebruik is als een arcadehal. Maar helaas: het aanwezige personeelslid ging net met pauze. "We moesten later maar even terugkomen." Bij het reuzenrad stond helemaal geen medewerker, terwijl de attractie wel draaide.



Pizzadoos

"En ineens zie ik een medewerker aankomen met een pizzadoos in de handen. Hij gaat naar het controlekamertje en stopt de attractie. Mensen konden uitstappen en toen ging het gewoon weer verder. Blijkbaar ging de medewerker even een pizzaatje halen. Kan gewoon allemaal in Polen." Het reuzenrad zelf was ook niet bepaald in een goede staat.



"Toen we omhoog gingen, hoorden we aan alle kanten in die palen allemaal dingen naar beneden vallen. Doodeng, echt vreselijk." De rest van het park bestaat uit meerdere verlaten en half afgebroken attracties. Drie van de vier aanwezige rollercoasters waren gesloten. Bij de achtbaan die wel open was, kreeg de youtuber het aan de stok met medewerkers die twijfels hadden over zijn GoPro-camera.



Uit een kraan springen

Een grote hijskraan bij de entree bleek daar niet te staan voor onderhoud: het gevaarte fungeerde als bungee-attractie, tegen bijbetaling. "Ik voelde er niet zo heel veel voor om uit een kraan te springen in Polen, dus ik heb het even aan me voorbij laten gaan."



Kooyman betaalde 36 euro voor een Legendia-kaartje: vrij prijzig voor één achtbaan, een darkride en wat oude kermisattracties. Hij was uiteindelijk nog geen tweeënhalf uur binnen. "Absoluut geen aanrader", luidt de conclusie. Het videoverslag kreeg dan ook de titel "Ga níet naar dit pretpark!".